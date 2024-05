Et kvarter før hvilen var Austevoll uheldig og satte ballen i eget mål. Vestsiden-Askøy doblet ledelsen da Theodor Jakobsen satte inn 2-0 like etterpå, og Tinius Sollesnes økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 27 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Dominerte i andreomgang

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Jakobsen satte inn 4-0, og Vestsiden-Askøy-spilleren fikk sitt hattrick fem minutter senere. Etter 60 minutter økte avstanden mellom lagene da Liam Henry Rademacher satte inn 6-0 for Vestsiden-Askøy, og Emil Lavik Toska økte til 7-0 for Vestsiden-Askøy rett etterpå. Fire minutter før slutt scoret Liam Henry Rademacher igjen da han gjorde 8-0. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-8.

Austevolls Sebastian Vik og Nicolas Klinge Loeng pådro seg gult kort. For Vestsiden-Askøy fikk Liam Henry Rademacher gult kort.

Austevoll beholder åttendeplass

Det var Vestsiden-Askøys tredje strake trepoenger, og de har dermed full pott denne sesongen.

Etter onsdagens kamp ligger Austevoll på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Vestsiden-Askøy er på andreplass med ni poeng.

Ketil Reigstad var kampleder.

I neste runde skal Austevoll møte Vadmyra/Mathopen, mens Vestsiden-Askøy møter Djerv/Nordnes.