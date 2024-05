Egge/Sørlia tok ledelsen ved Aksel Korssjøen Susegg allerede etter tre minutters spill. Fem minutter senere ble vondt til verre for Stjørdals-Blink, da Saur doblet ledelsen for Egge/Sørlia. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Egge/Sørlia, og etter 24 minutter fullførte Egge/Sørlia-angriperen sitt hattrick. Iver Alexander Kvam la på til 5-0 for Egge/Sørlia fem minutter senere, og Saur scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 6-0 etter 35 minutters spill. Saur scoret sitt femte mål da han gjorde 7-0 like etterpå. Lagene gikk til pause på stillingen 7-0.

Målshow i andre omgang

Samme lag rykket ytterligere ifra da Saur økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang. Øystein Puissant Interiteka reduserte for Stjørdals-Blink tre minutter etter hvilen. Aksel Korssjøen Susegg satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere, og seks minutter ut i andreomgangen vartet Egge/Sørlia-spilleren opp med hattrick. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 11-1, og etter 63 minutter økte Egge/Sørlia ved Aksel Arntsen. Tobias Garnvik økte ledelsen for vertene da han satte inn 13-1 i samme minutt, og Filip Bentzen Opdahl økte ledelsen da han satte inn 14-1 fire minutter før slutt. Like etterpå la Molad Kaleab Kiflemariam på til 15-1 for Egge/Sørlia. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 15-1.

Sverre Leirfall Hammer (Stjørdals-Blink G14) og Matheo Hermann (Egge/Sørlia G14) fikk begge gult kort.

Egge / Sørlia leder serien

Etter lørdagens kamp er Egge/Sørlia serieleder på tabellen med ni poeng, mens Stjørdals-Blink er på åttendeplass med ett poeng.

Stepan Posnov dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 11. mai. Egge/Sørlia skal spille mot Verdal/Vinne, mens Stjørdals-Blink møter Steinkjer.