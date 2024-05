Verken Snøgg eller Nome fikk uttelling foran boksen i første omgang. Da lagene gikk til pause, var stillingen 0-0.

Snøgg var suverene i andre omgang

Haslekås sendte Snøgg i ledelsen da han satte inn 1-0 åtte minutter etter hvilen, og tre minutter senere doblet Stian Kvernstuen Grimsrud ledelsen. Etter 58 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Haslekås satte inn 3-0 for Snøgg. Nome reduserte til 1-3 ved Jon Vegar Løvgren seks minutter senere. Haslekås laget hattrick da han ordnet 4-1 etter 73 minutter. Seks minutter før slutt reduserte Tom Endre Toreskaas Løvgren til 2-4 for Nome. Gunleik Johansen Svartdal økte ledelsen for Snøgg da han satte inn 5-2 like etterpå, og Snøgg økte ledelsen da Grimsrud satte ballen i nettet ett minutt før full tid. Dermed var stillingen 6-2. J. Løvgren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-6 ett minutt senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-3.

Snøggs Mads Frisvold og Haakon Martin Liene Bakka fikk gult kort. For Nome fikk Sander Nygård gult kort.

Snøgg klatrer til sjuendeplass

Det var Snøggs første seier denne sesongen.

Etter kampen har både Snøgg og Nome fire poeng.

Erik Rossbach Sannerholt var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Snøgg måle krefter med Skidar 9. mai. Nome møter Kragerø 11. mai.