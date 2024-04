Emil Nilsen sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter et kvarters spill, men Johannes Myrvang Hagen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål seks minutter senere. Ved pause var stillingen 1-1.

Stakkevollan hadde grunn til å juble mot Finnsnes 2

Håkon Westerlund Wangberg sendte Stakkevollan i føringen på nytt etter 66 minutter, og Rocheforte Kofa scoret for Stakkevollan og sørget for at stillingen var 3-1 ti minutter senere. Gabriel Eriksen Johansen reduserte til 2-3 for Finnsnes 2 etter 79 minutters spill. Gjestene-spiller Joshua Bami satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2. Etter 90 minutter reduserte Finnsnes 2 ved Christian Arnesen. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-4.

Stakkevollans Eivind Willhelm Guttormsen pådro seg gult kort.

Klatret til sjetteplass

Etter kampen står både Finnsnes 2 og Stakkevollan med tre poeng.

Johnny Olsen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Finnsnes 2 spiller neste kamp mot Storsteinnes 5. mai, mens Stakkevollan møter Fløya 2 dagen etter.