Dennis Bratland sendte Hållingen i føringen allerede etter seks minutters spill, men Mohammed Najar sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 like etterpå. Hållingen tok ledelsen på nytt da Kjølstad scoret etter 21 minutter, og Viljar Tyldum scoret 3-1-målet for Hållingen to minutter senere. Bratland scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 etter en halv time, og Kjølstad økte til 5-1 for Hållingen rett etterpå. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 5-1.

Hållingen holdt stand

Etter 60 minutter reduserte Mohamed Yasir Osman Ali til 2-5 for Steinkjer 3. Kjølstad sikret seg hattrick da han ordnet 6-2 sju minutter senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 6-2.

Kjølstad fikk gult kort.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp ligger Hållingen på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Steinkjer 3 er på femteplass med tre poeng.

Robin Angelo var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hållingen spiller neste kamp mot Namsos 3 13. mai, mens Steinkjer 3 spiller mot Levanger 4 dagen etter.