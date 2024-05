Neset fikk en kjempestart på kampen da Mie Rekkebo Stene sendte laget sitt i ledelsen før det første minuttet var omme, og Leah Nilssen Rekkebo scoret og doblet ledelsen for Neset. Etter tolv minutter scoret Mie Rekkebo Stene igjen da hun gjorde 3-0, og Neset-spilleren gjorde hattrick sju minutter senere. Neset økte ledelsen da Løvrød satte ballen i nettet et kvarter før hvilen. Dermed var stillingen 5-0, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 6-0. Marte Stinussen Vik la på til 7-0 for Neset etter 27 minutters spill, og fire minutter senere vartet Løvrød opp med hattrick. Neset-spilleren scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 9-0 etter 35 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 9-0.

Målbonanza etter hvilen

Noen minutter ut i andreomgangen la Løvrød på til 10-0 for samme lag, og hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Mie Rekkebo Stene økte ledelsen noen minutter etter pause. Løvrød satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-0 for vertene fem minutter ut i andre omgang, og like etterpå scoret Løvrød sitt sjuende mål da hun gjorde 13-0. Iselma Dorothea Rekkebo-Fjærem økte ledelsen da hun satte inn 14-0 etter 44 minutters spill. Ett minutt senere reduserte Følling da Eline Ovesen Haugnes satte inn 1-14-målet, og samme spiller reduserte til 2-14 for gjestene etter 47 minutter. Leah Nilssen Rekkebo scoret sitt andre mål da hun gjorde 15-2 rett etterpå, og etter 59 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Løvrød satte inn 16-2 for Neset. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 16-2.

Klatret på tabellen

Det var sesongens første seier for Neset.

Etter tirsdagens kamp ligger Neset på sjetteplass på tabellen med fem poeng, mens Følling er på tiendeplass med null poeng.

Arne Andreas Valstad var dommer.

I neste runde skal Neset måle krefter med Aasguten 14. mai, mens Følling møter Heimdal 2 samme dag.