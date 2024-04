Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy tok en tidlig ledelse etter scoring av Johan Barclay de Tolly Lønøy, men Liam Henry Rademacher sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til pause. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Etter 40 minutters spill tok Vestsiden-Askøy ledelsen ved Martin Færøy, og Liam Henry Rademacher scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 64 minutter. Johan Barclay de Tolly Lønøy reduserte til 2-3 for Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy to minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-2.

Vestsiden-Askøys Liam Henry Rademacher fikk se det gule kortet. For Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy fikk Mathias Eikevåg Linge og Henrik Fromreide gult kort.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Vestsiden-Askøy på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy er på tredjeplass med tre poeng.

Kent Bjarte Træen var dommer.

I neste runde skal Vestsiden-Askøy måle krefter med Austevoll 1. mai, mens Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy møter Vadmyra/Mathopen samme dag.