Allerede etter to minutter tok Gjerpen ledelsen ved Henrik Taalesen. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Dro ifra

Fredrik Semb Berge doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andre omgang, og Gjerpen rykket ytterligere ifra da Kim-André Wågene Espelid økte ledelsen ni minutter etter sidebytte. Sondre Callaerts satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Gjerpen. Etter 90 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Iver Folkedal Roksund reduserte til 1-4. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-1.

Siljans Sondre Auran Smit pådro seg gult kort.

Poengjakten fortsetter

Roar Lindstrøm var kampleder.

I neste runde skal Siljan måle krefter med Sannidal 24. april. Gjerpen møter Herøya 25. april.