Samuel Okstad Lie sendte Ranheim 2 i ledelsen etter bare to minutters spill, og Ranheim 2 doblet ledelsen da en av lagets spillere satte inn 2-0 like etterpå. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter elleve minutter. En av lagets spillere scoret igjen da han gjorde 3-1 ett minutt senere. Etter 25 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Mats Sødahl reduserte til 2-3, og det sto seg til pause. Ved pause var stillingen 2-3.

Målbonanza etter pausen

Sju minutter ut i andreomgangen scoret Samuel Okstad Lie sitt andre mål da han gjorde 4-2, og etter 62 minutter var hattricket et faktum for Ranheim 2-spilleren. Edvard Jensås økte til 6-2 for Ranheim 2 fire minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-6.

Ny runde - nye muligheter

Sverre Langø var dommer.

24. april er det ny kamp for KIL/Hemne. Da møter de Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3. Ranheim 2 skal måle krefter med Meldal 25. april.