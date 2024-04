Ola Berg Frantzen sendte Njardar/Tysnes i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun ti minutter, og Endre Vermedal doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 23 minutters spill. Didrik Thorbjørnsen (Njardar/Tysnes) scoret på straffe to minutter senere, og Vermedal scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 etter 35 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4.

Publikum fikk mye å juble for

Rafael Sancho Cruz la på til 5-0 for Njardar/Tysnes fire minutter etter hvilen, og Njardar/Tysnes rykket ytterligere ifra da Thorbjørnsen økte ledelsen åtte minutter senere. Olsvik 2 reduserte til 1-6 ved Remy André Knutsvik etter 77 minutters spill, og sju minutter senere reduserte Olsvik 2 da 28-åringen satte inn 2-6-målet. Sancho Cruz økte ledelsen da han satte inn 7-2 fire minutter før slutt. Sindre Johannes Børve reduserte til 3-7 for Olsvik 2 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-7.

Olsvik 2s Remy André Knutsvik pådro seg gult kort.

Leder serien

Olsvik 2 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter lørdagens kamp er Olsvik 2 nummer ni på tabellen med null poeng, mens Njardar/Tysnes er på førsteplass med tre poeng.

Tore Iversen var dommer.

Njardar/Tysnes spiller mot Lysekloster 26. april, mens Olsvik 2 spiller neste kamp mot Neptun dagen etter.