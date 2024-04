Sondre Voksøy Bringsvor sendte Larsnes/Gursken foran da han satte inn 1-0 etter 14 minutter, men Hagen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål to minutter senere. Moltustranda-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 etter 26 minutters spill, men etter 45 minutter utlignet Kevin Pettersen Kristiansen for Larsnes/Gursken. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-2.

Dominerte i andreomgang

Ørjan Sørstrønen Vabø sendte Moltustranda i ledelsen igjen noen minutter ut i andreomgangen, og Nikodemus Garshol sørget for Moltustranda-jubel da han satte inn 4-2 ti minutter ut i andre omgang. Olai Abeltun økte til 5-2 for Moltustranda fire minutter senere, og Moltustranda økte ledelsen da Remi Andre Vattøy satte ballen i nettet etter 90 minutters spill. Dermed var stillingen 6-2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-6.

Larsnes/Gurskens Tobias Grønnevik pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter onsdagens kamp er Larsnes/Gursken på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Moltustranda er på topp i divisjonen med fire poeng.

Olav Fure dømte kampen.

Moltustranda spiller neste kamp mot Vanylven 24. april, mens Larsnes/Gursken prøver seg mot Volda 3 1. mai.