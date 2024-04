Austevoll tok ledelsen ved Celine Dalseide etter 26 minutters spill, og Austevoll doblet ledelsen da Eirin Østervold Haugland satte inn 2-0. Iselin Storebø Nord økte til 3-0 for Austevoll sju minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3 etter første omgang.

Austevoll var suverene i andre omgang

Ingeborg Olsen-Fagerbakke satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter etter sidebytte, og Haugland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Austevoll. Austevoll rykket ytterligere ifra da Liv Drønen Hatlevik økte ledelsen etter 69 minutter, og fem minutter senere var hattricket et faktum for Haugland. Etter 80 minutters spill reduserte Nymark da Hana Adnan Rauf satte inn 1-7-målet. Fire minutter senere scoret Olsen-Fagerbakke igjen da hun gjorde 8-1, og Austevoll-angriperen gjorde hattrick to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-9.

Poengjakten fortsetter

Åsmund Sekkeseter var kampleder.

I neste runde skal Nymark møte Lyngbø/Frøya, mens Austevoll møter Askøy.