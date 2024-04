Etter bare åtte minutters spill tok Charlottenlund ledelsen ved Julia Lund Aaker, og Amalie Hoås Vinje scoret og doblet ledelsen for Charlottenlund etter 19 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 til pause.

Dominerte andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, la Pedersen på til 3-0 for Charlottenlund, og et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Mia Myrland Jensen satte inn 4-0. Pedersen scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-0 seks minutter senere, og Charlottenlund rykket ytterligere ifra da Mia Kristiansen Gjeldnes økte ledelsen to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-0.

Poengjakten fortsetter

Kenan Smailagic var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stadsbygd/Vanvik/Rissa spiller neste kamp mot Skaun/Buvik 18. april, mens Charlottenlund møter Utleira 29. april.