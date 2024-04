Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Øystese / Norheimsund hadde grunn til å juble mot Fri

Etter 55 minutter tok Fri ledelsen ved Claudio de Carvalho Nzita, men S. Kaale sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 et kvarter før full tid. S. Kaale sendte Øystese/Norheimsund i ledelsen ti minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-2.

Fris Claudio de Carvalho Nzita, Tobias Mokleiv og Emil Blindheim pådro seg gult kort. For Øystese/Norheimsund fikk Kasper Snilstveit Lundervik gult kort.

Øystese / Norheimsund klatrer til femteplass

Det var Øystese/Norheimsunds første seier i årets sesong.

Etter fredagens kamp er Fri på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Øystese/Norheimsund ligger på femteplass med fire poeng.

Ole Andreas Pettersen var dommer.

Fri spiller neste kamp mot Øygarden 26. april, mens Øystese/Norheimsund prøver seg mot Varegg 2 to dager senere.