Dennis Gausen-Stenstad ga Egge/Sørlia ledelsen tidlig med sitt mål etter kun fire minutter, og Aksel Arntsen fikk nettsus og doblet ledelsen et kvarter før hvilen. Alexander Kjøsnes Saur økte ledelsen for Egge/Sørlia da han satte inn 3-0 fire minutter senere, og Dennis Gausen-Stenstad la på til 4-0 for Egge/Sørlia etter 28 minutters spill. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Matheo Hermann satte inn 5-0 for Egge/Sørlia, og samme lag økte ledelsen da Molad Kaleab Kiflemariam satte ballen i nettet etter 35 minutter. Dermed var stillingen 6-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 6-0.

Egge / Sørlia var suverene i andre omgang

Saur scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-0 fem minutter ut i andreomgangen, og fem minutter senere la Arntsen på til 8-0 for Egge/Sørlia. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 9-0, og Tobias Garnvik økte til 10-0 for hjemmelaget like etterpå. Vertene rykket ytterligere ifra da Aksel Korssjøen Susegg økte ledelsen et kvarter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 11-0.

Remyra beholdt niendeplass

Egge/Sørlia har vunnet tre hjemmekamper på rad.

Etter lørdagens kamp er Egge/Sørlia på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Remyra ligger på niendeplass med null poeng.

Oddgeir Aakvik var dommer i kampen.

I neste runde skal Remyra måle krefter med Steinkjer 21. mai. Egge/Sørlia møter Sverre 25. mai.