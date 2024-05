Mats Borgholt Hansen sendte Herkules 2 7er i ledelsen etter kun fem minutter, og Jarstein doblet ledelsen for Herkules 2 7er da han satte inn 2-0 rett etterpå. Etter 13 minutters spill økte Herkules 2 7er ved samme spiller, og to minutter senere var hattricket et faktum for Herkules 2-angriperen. Et kvarter før pause la samme mann på til 5-0 for Herkules 2 7er, og Herkules 2 7er økte ledelsen da Jarstein satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 6-0. Anders Groa satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 21 minutter, og Jarstein scoret sitt sjette mål i kampen da han gjorde 8-0 sju minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 0-8.

Målshow i andre omgang

Lars Christian Hanssen økte ledelsen da han satte inn 9-0 noen minutter etter sidebytte, og Håkon Thorstensen Abrahamsen la på til 10-0 fire minutter etter hvilen. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Bård Havenstrøm Hansen satte inn 11-0 for Herkules 2 7er, og Jarstein økte ledelsen for Herkules 2 7er da han satte inn 12-0 etter et kvarter av andreomgangen. Jostein Øygarden Gundersen-Aksnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 13-0 for Herkules 2 7er rett etterpå, og Jarstein scoret igjen da han gjorde 14-0 etter 47 minutters spill. Herkules 2 7er rykket ytterligere ifra da Stian Haugom økte ledelsen sju minutter senere, og to minutter før slutt scoret Abrahamsen igjen da han gjorde 16-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-16.

Leder serien

Fossum Skien har tapt sine tre første kamper.

Etter mandagens kamp ligger Fossum Skien på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Herkules 2 er på førsteplass med ni poeng.

Sefik Begluk var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Herkules 2 måle krefter med Skiens Grane 3, mens Fossum Skien møter Storm 4.