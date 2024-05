Maren Saur Holte sendte Utleira i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og etter 45 minutter doblet Synne Kristiansen Stokkaune ledelsen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Julie Haavi satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for vertene to minutter etter hvilen, og Utleira rykket ytterligere ifra da Ane Emilie Thoresen Jacobsen økte ledelsen fem minutter før slutt. Kristina Leiknes reduserte for NTNUI fem minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-1.

Utleira klatrer til åttendeplass

Før mandagens kamp hadde Utleira gått poengløse av banen i tre kamper på rad.

Etter mandagens kamp ligger Utleira på åttendeplass på tabellen med seks poeng, mens NTNUI er på ellevteplass med tre poeng.

Terje Sjøli var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Utleira prøver seg mot Orkla 20. mai, mens NTNUI spiller neste kamp mot Ranheim.