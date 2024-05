Tolga-Vingelen tok ledelsen ved Kai-Alexander Aasheim etter 17 minutters spill. Ved pause var stillingen 1-0.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Jørgen Almås Flisen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål åtte minutter etter sidebytte, og Mats Even Eid sørget for ledelse da han satte inn 2-1-målet etter 70 minutter. Seks minutter senere scoret Jakob Sørli for Tolga-Vingelen. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-2.

Tolga-Vingelens Esten Persvingelen fikk gult kort. For Leik fikk Fredrik Larssønn Eid og Jørgen Almås Flisen gult kort.

Ble værende på niendeplass

Etter onsdagens kamp ligger Tolga-Vingelen på niendeplass på tabellen med fem poeng, mens Leik er på tiendeplass med fire poeng.

Mohammad Isa Shahamat var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tolga-Vingelen måle krefter med Buvik, mens Leik møter Nardo 2.