Mads Georg Avset Sjøflot ga Surnadal ledelsen etter kun ni minutters spill, og Surnadal doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Surnadals Sjøflot scoret fra straffemerket ti minutter senere, og etter 22 minutter økte avstanden mellom lagene da Surnadal-spilleren satte inn 4-0. Sander Dahle-Fiske satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Surnadal. Etter halvspilt kamp sto det 5-0.

Kontroll etter pause

Anders Trønsdal Røen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 57 minutters spill. Oliver Dahle reduserte til 1-6 etter 69 minutter. Lucas Johansen Bolme la på til 7-1 for vertene like etterpå. Etter 73 minutters spill reduserte Sindre Nikolai Schei til 2-7 for Skåla/Langfjorden. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Surnadal på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Skåla/Langfjorden ligger på niendeplass med null poeng.

Eirik Hyldbakk Furu var dommer.

I neste runde skal Surnadal måle krefter med Dahle/Nordlandet 15. mai, mens Skåla/Langfjorden møter FCK samme dag.