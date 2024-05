Olai Løvereide Vedå (Trott/Solid/Stord 2 G16) satte inn et straffespark etter kun ni minutters spill. Tertnes' Gustav Frost Widnes scoret fra straffemerket etter 32 minutter. Bjørn Stokken Salomonsen sendte Trott/Solid/Stord 2 i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 rett etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 til pause.

Var suverene i andre omgang

Adonay Norasmerom Mebazan sørget for at stillingen var 3-1 et kvarter før full tid, og Ludvik Nesbø Haugland økte ledelsen for Trott/Solid/Stord 2 da han satte inn 4-1 fem minutter før slutt. Trott/Solid/Stord 2 rykket ytterligere ifra da Meisam Sadeghi økte ledelsen fem minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-5.

Haugland pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Tertnes på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Trott/Solid/Stord 2 er på topp i serien med tolv poeng.

Kanagaratnam Nagendran var kampleder.

Trott/Solid/Stord 2 spiller neste kamp mot Odda 2 23. mai, mens Tertnes bryner seg på Halsnøy to dager senere.