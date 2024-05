Hægebostad/Kvinesdal tok ledelsen ved Johanna Kvåle etter bare fem minutters spill, men Kaia Elise Lykken utlignet for Våg etter 39 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Målshow etter pause

Ellen Nøtland sendte Våg i ledelsen da hun satte inn 2-1 etter 69 minutters spill, og N. Flaa scoret for Våg og sørget for at stillingen var 3-1 ett minutt senere. N. Flaa økte ledelsen da hun satte inn 4-1 fem minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 1-4.

Vågs Hilde Messel Aas fikk se det gule kortet.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Hægebostad/Kvinesdal har tapt sine tre siste kamper.

Etter tirsdagens kamp ligger Hægebostad/Kvinesdal på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Våg er på andreplass med ti poeng.

Bernt Karl Ødegård var dommer i oppgjøret.

Våg bryner seg på Lyngdal 22. mai, mens Hægebostad/Kvinesdal spiller neste kamp mot Birkenes dagen etter.