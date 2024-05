Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 tok en tidlig ledelse i kampen ved Mie Reitan, og Mia Karlsen doblet ledelsen for Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 da hun satte inn 2-0 etter 16 minutter. Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 rykket ytterligere ifra da Linnea Welvang Totland økte ledelsen åtte minutter senere, og Oda Nyvik Prestmo økte ledelsen da hun satte inn 4-0 tre minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 4-0.

Dominerte andre omgang

Etter et kvarter av andre omgang scoret Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2-angriperen igjen da hun gjorde 5-0, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 6-0 for Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2. hjemmelaget økte ledelsen da Malin Børseth satte ballen i nettet et kvarter før slutt. Dermed var stillingen 7-0, og Karlsen scoret sitt andre mål da hun gjorde 8-0 tre minutter senere. Totland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for vertene da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Marie Grongstad la på til 10-0 for hjemmelaget fire minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 10-0.

Remyra 2 / Fram 2 / Tangmoen 2 leder serien

Etter tirsdagens kamp er Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 serieleder på tabellen med 15 poeng, mens Skogn er nummer seks med null poeng.

Terje Olav Brønlund dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skogn måle krefter med Lånke, mens Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 møter Sverre/Nessegutten.