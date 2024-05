Før det første minuttet var spilt, tok Bergsøy ledelsen ved Niklas Nerland Elveseter, og etter 20 minutters spill doblet Sander Mäkiperä Vike ledelsen til Bergsøy. Thomas Valaas Breivik reduserte til 1-2 ti minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Sendt av banen

Sju minutter etter sidebytte fikk Bergsøy straffespark. Tomas Matuszczyk satte inn 3-1-målet. Et kvarter før slutt reduserte David Fagerhol til 2-3 for Herd. Fem minutter på overtid ble Breivik (Herd G16) sendt i dusjen etter å ha fått sitt andre gule kort. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-3.

Nikolai Lien Kleppe fikk se det gule kortet.

Bergsøy klatret til sjuendeplass

Etter tirsdagens kamp er Herd nummer fem på tabellen med seks poeng, mens Bergsøy er på sjuendeplass med tre poeng.

Sander Namtvedt Aspunvik var kampleder.

I neste runde skal Herd møte Blindheim, mens Bergsøy møter Sykkylven.