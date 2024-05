Frøya IL tok ledelsen ved Stian Kristiansen etter et kvarters spill, og etter 26 minutter scoret S. Kristiansen sitt andre mål da han gjorde 2-0. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da N. Furberg satte inn 3-0 for Frøya IL, og etter 35 minutters spill scoret N. Furberg igjen da han gjorde 4-0. Andreas Pettersen Johansen økte ledelsen for Frøya IL da han satte inn 5-0 fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 5-0.

Målshow i andre omgang

S. Kristiansen sikret seg hattrick da han la på til 6-0 noen minutter etter hvilen, og N. Furberg gjorde hattrick fem minutter etter pause. N. Furberg scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 8-0 ni minutter senere, og S. Kristiansen la på til 9-0 etter 65 minutter. N. Furberg scoret igjen da han gjorde 10-0 fem minutter senere, og N. Furberg satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før full tid. N. Furberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-0 for Frøya IL ti minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 12-0.

Klatret til fjerdeplass

Orkla 3 har gått poengløse av banen i tre strake kamper.

Etter mandagens kamp er Frøya IL på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Orkla 3 er nummer ni med tre poeng.

Helge Bjørkøyli var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Frøya IL spiller mot Lensvik 27. mai, mens Orkla 3 spiller neste kamp mot Meldal.