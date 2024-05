Jonatan Evensen sendte Øyestad i føringen bare noen minutter ut i første omgang, men Tengel Østerhus Lindheim utlignet da han satte inn 1-1 etter 18 minutters spill. Noor Said Abdelkadir sørget for at Øyestad tok ledelsen igjen med sin scoring to minutter senere, og etter 24 minutter scoret Øyestad ved Mohammed Saleh. Etter 35 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Lars Isak Graue satte inn 4-1. Stillingen sto seg til hvilen. Ved pause var stillingen 4-1.

Øyestad sikret seieren

William Løvjomås Spinnangr reduserte for Froland noen minutter etter pause, og noen minutter ut i andreomgangen scoret Froland-angriperen igjen da han gjorde 3-4. Tobias Andersen Bang var uheldig og satte ballen i eget mål for Froland etter 78 minutter. Etter 90 minutters spill la Ricki Sines Nilsen på til 6-3 for Øyestad. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-3.

Øyestads Jakob Frode Øverland Aanonsen, Nilsen og André Braatlund fikk se det gule kortet. For Froland fikk Bang og Lindheim gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Øyestad på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Froland er på åttendeplass med tre poeng.

John Sigurd Thomassen dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Øyestad skal spille mot Express, mens Froland møter Lia.