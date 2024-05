Sverre Fridén Johnsen sendte Astor i føringen etter et kvarters spill, men fire minutter senere scoret Martin Wennberg Hummelsund for Vestbyen/Nationalkameratene. Sverre Fridén Johnsen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 etter 24 minutter, og Benjamin Juul Engebretsen sørget for at resultattavla viste 3-1 rett etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3.

Var suverene i andre omgang

Fem minutter ut i andre omgang økte Astor ved en av lagets spillere, og en spiller økte ledelsen for Astor da han satte inn 5-1 et kvarter før slutt. Sverre Fridén Johnsen gjorde hattrick sju minutter senere, og etter 65 minutters spill økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 7-1. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-7.

Fortsatt på niendeplass

Etter mandagens kamp er Vestbyen/Nationalkameratene nummer ni på tabellen med seks poeng, mens Astor er på tredjeplass med 15 poeng.

Robin Mustafa Özcan var dommer.

I neste runde skal Astor måle krefter med Freidig 22. mai. Vestbyen/Nationalkameratene møter Sverresborg 27. mai.