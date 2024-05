Dina Olsen sendte Røros i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter kun sju minutter, og Eira Ophuus Engesvoll scoret og doblet ledelsen for Røros etter 20 minutters spill. Byåsen 2 reduserte til 1-2 ved Marie Furuhaug etter 34 minutter. Silje Silderen-Moholt fant nettmaskene seks minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Røros dro ifra

Noen minutter etter hvilen økte Røros ved Aurora Kroken Reppe. Etter et kvarter av andre omgang ble avstanden mellom lagene redusert da Sanna Hage Karlsen reduserte til 2-4. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, scoret Silderen-Moholt igjen da hun gjorde 5-2, og Solveig Marie Dieter-Bendixvold la på til 6-2 for Røros ni minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-2.

Lillie Mathea Mortensen Trygstad pådro seg gult kort.

Troner øverst

Etter søndagens kamp er Røros nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Byåsen 2 er serieleder med åtte poeng.

Lars Johan Hammer var kampleder.

I neste runde skal Røros måle krefter med Orkla 2 26. mai. Byåsen 2 møter Melhus/Gimse/Gauldal 1. juni.