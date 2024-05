Etter 13 minutter tok Astor 2 ledelsen ved Haakon Enok Appleton Grøver, men Nshuti Hemed sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 rett etterpå. Jonas Stavsøien Høen sendte Gauldal i ledelsen et kvarter før pause, og Petter Klemmetvoll satte ballen i mål ti minutter senere for Gauldal og sørget for at stillingen var 3-1. Det resultatet sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-1.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Hemed scoret igjen da han gjorde 4-1 etter 60 minutters spill, og Gauldals Aron Haugen satte inn et straffespark like etterpå. Hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Frezere Mikaele økte ledelsen etter 65 minutter, og Sander Smemo Krogstad satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-1.

Martin Gylland fikk gult kort.

Tok over sjetteplassen

Etter onsdagens kamp er Gauldal nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Astor 2 er på sjuendeplass med ett poeng.

Salih Yildirim var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Gauldal måle krefter med Freidig 2 21. mai. Astor 2 møter Melhus 2/Gimse 2 22. mai.