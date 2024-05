Vedavåg Karmøy tok føringen da Lilly Ytreland satte inn 1-0 allerede etter ni minutters spill, men Sofie Johnsen sørget for balanse i Trio-regnskapet da hun satte inn 1-1 ett minutt senere. Et kvarter før hvilen tok Vedavåg Karmøy ledelsen igjen ved Elida Melhus, og noen minutter før pause scoret Grøgaard for Vedavåg Karmøy. Evlyn Espedal økte ledelsen da hun satte inn 4-1 tre minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 4-0.

Redusering etter pause

Thea Hirth Hovden gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-4 to minutter etter hvilen. Rett etterpå scoret Grøgaard sitt andre mål da hun gjorde 5-2, og hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Linnea Wold økte ledelsen etter 50 minutter. Åtte minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Mathilde Rusten Eide reduserte til 3-6. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-3.

Grøgaard pådro seg gult kort.

Fortsatt på tiendeplass

Etter onsdagens kamp er Vedavåg Karmøy nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Trio er på tiendeplass med null poeng.

Joachim Kvalavåg var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Vedavåg Karmøy møte Nord, mens Trio møter Rosendal.