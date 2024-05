Chinemelum Arinze Akachukwu Maduagugbuem Okoli sendte Fløya i ledelsen allerede i første minutt, men to minutter senere scoret Noah Hustad Berg for Hamna/Skarp. Ghilazghi sendte Fløya i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 etter elleve minutters spill, og ti minutter senere scoret Fløya ved Emil Blikfeldt-Robertsen. Etter 40 minutter økte avstanden mellom lagene da Matteus Nymo Trulsen satte inn 4-1 for Fløya. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-1 etter første omgang.

Dro ifra

Berg scoret igjen da han gjorde 2-4 etter 57 minutters spill. Jonas Fiskaa Einvik økte ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 5-2 like etterpå, og et kvarter før slutt økte vertene ved Ghilazghi. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 6-2.

Sivert Ekker-Pedersen og Harald Rognmo Jensen fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Bjørn Egil Bauge var kampleder.

I neste runde skal Hamna/Skarp måle krefter med Finnsnes 9. mai. Fløya møter Finnsnes 15. mai.