Røros tok føringen da Trygve Aas Kristoffersen satte inn 1-0 etter 19 minutters spill, men Jonas Leander Schjetlein Sørli utlignet for Tiller etter 40 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Dominerte etter pause

Tiller tok ledelsen da Julian Fredagsvik Tran scoret ti minutter ut i andreomgangen, og Oliver Leiseth Green scoret 3-1-målet for Tiller ett minutt senere. Etter 58 minutters spill la samme spiller på til 4-1 for Tiller. Simon Sjøvold reduserte til 2-4 for Røros like etterpå. Axel Kjosavik satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt en halv time i andre omgang, og sju minutter senere scoret Sørli igjen da han gjorde 6-2. Sander Vårhus Åsen økte til 7-2 for Tiller etter 80 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-2.

Tillers Tran fikk gult kort. For Røros fikk Sjøvold, Normann Aspaas og Andre Søtvik Klokkervold gult kort.

Tiller klatrer til sjetteplass

Tiller og Røros er nå begge oppe i tre poeng.

Øyvind Moe var kampleder.

I neste runde skal Tiller måle krefter med Tynset 5. mai, mens Røros møter Strindheim 2 samme dag.