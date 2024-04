Amazon Grimstad tok en tidlig ledelse ved Thea Moseng Rydningen, og Amazon Grimstad doblet ledelsen da Kaja Fallås satte inn 2-0 et kvarter før pause. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Lina Lavrantsen satte inn 3-0, og samme spiller scoret igjen da hun gjorde 4-0 noen minutter før sidebytte. Isabel Lillejord gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-4 etter 40 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-1 til pause.

Målene rant inn

Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort reduserte til 2-4 ved Nathalia Rasmussen Bach tre minutter etter hvilen, og like etterpå reduserte I. Lillejord til 3-4 for Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort. Amazon Grimstad-spiller Rebecca Våtvik Waale satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 5-3. Et kvarter før slutt reduserte Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort da Bach satte inn 4-5-målet. To minutter senere scoret Fallås igjen da hun gjorde 6-4, og Rydningen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 68 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-4.

Ble værende på fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp er Amazon Grimstad på fjerdeplass på tabellen med åtte poeng, mens Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort er nummer sju med ett poeng.

August Embret Liljedahl Olsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort måle krefter med Randesund 2, mens Amazon Grimstad møter Gjerstad.