Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Lyngen / Karnes pådro seg utvisning

David Mathias Eilertsen ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 65 minutters spill. Seks minutter senere ble vondt til verre for Lyngen/Karnes, da Henrik Elias Berglund doblet ledelsen for Senja. Lyngen/Karnes' Marcus Christensen ble sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort et kvarter før full tid, men Sigve Ringbakken reduserte til 1-2 etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-2.

Lyngen/Karnes' Krister Klaussen og Einar Skogheim fikk se det gule kortet. For Senja fikk Brage Otelius Karlsen gult kort.

Tok over ellevteplassen

Etter lørdagens kamp ligger Lyngen/Karnes på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Senja er på tredjeplass med seks poeng.

Trond Alexander Haug dømte oppgjøret.

4. mai skal Lyngen/Karnes møte Hamna, mens Senja møter Nordreisa.