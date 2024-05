Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Øygarden 2 hadde grunn til å juble mot Fyllingsdalen 3

Øygarden 2 tok ledelsen da en spiller scoret da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Magnus Blom Hellesund scoret og doblet ledelsen for Øygarden 2 tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-2.

Øygarden 2 klatret til femteplass

Etter onsdagens kamp er Fyllingsdalen 3 på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Øygarden 2 ligger på femteplass med tre poeng.

Tommy Johnsen Svenskberg dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fyllingsdalen 3 måle krefter med Sund, mens Øygarden 2 møter Vestsiden-Askøy 2.