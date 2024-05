Lasse Raaum ga Strindheim 3 ledelsen etter 24 minutter, og etter 38 minutters spill doblet Strindheim 3 ved Sondre Kviteng. Fire minutter senere la S. Kviteng på til 3-0 for Strindheim 3. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 til pause.

Ble sendt ut av dommeren

Andreas Jøstensen reduserte til 1-3 noen minutter ut i andre omgang, og samme spiller (Astor) scoret på straffe tre minutter før slutt. Strindheim 3s Raaum ble sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort tre minutter på overtid, og Ola Sundfær sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Strindheim 3s Sondre Kviteng og Jørgen Assar Mortensen fikk se det gule kortet. For Astor fikk Andreas Gundersen og Bjørn Fjerstad gult kort.

Astor serieleder

Etter søndagens kamp er Strindheim 3 nummer fire på tabellen med fire poeng, mens Astor er på topp i divisjonen med ti poeng.

Björn Karl Niklas Gambäck var dagens dommer.

12. mai er det ny kamp for Astor. Da møter de Klæbu. Strindheim 3 skal måle krefter med TIFK 13. mai.