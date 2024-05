Myklebust sendte Rollon i føringen allerede etter seks minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Bortelaget økte ledelsen

Rollon-angriperen fikk nettsus og doblet ledelsen etter 78 minutters spill, og sju minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. SIF/Hessa satte inn 1-3 tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-3.

Rollon klatret til femteplass

Etter mandagens kamp ligger SIF/Hessa på sjetteplass på tabellen med sju poeng, mens Rollon er på femteplass med ni poeng.

Tor Ove Myrseth dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal SIF/Hessa måle krefter med Spjelkavik, mens Rollon møter Spjelkavik.