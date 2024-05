Salim Chakker sendte Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 i ledelsen etter 18 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-0.

Dommeren pekte på straffemerket

Etter et kvarter av andre omgang ble vondt til verre for Utleira 2, da Birk Fornes Klingenberg doblet ledelsen for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3. fire minutter senere fikk Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 straffespark, og Theo Kusæther Gullhav scoret fra krittmerket. Etter 60 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Salim Chakker satte inn 4-0 for samme lag. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-0.

Vestbyen 3 / Nationalkameratene 3 / Sverresborg 3 klatrer til andreplass

Etter torsdagens kamp er Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 på andreplass på tabellen med elleve poeng, mens Utleira 2 ligger på tiendeplass med null poeng.

Hawer Kandili var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 spiller mot Tiller 31. mai, mens Utleira 2 spiller neste kamp mot Skaun 2/Buvik 2 dagen etter.