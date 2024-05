Halvor Bjorkjendal sendte Vegårshei i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare ti minutter, men Odin Finstad Aasjord sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Hamid Ahmed Mohammed ga Myra ledelsen etter 45 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Bortelaget sikret poeng

Marius Bjorkjendal sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 58 minutter. Eirik Terjesen Winther sørget for at Myra tok ledelsen igjen med sin scoring ni minutter før slutt, men Vegårshei utlignet til 3-3 da Gunnar Hølland Solvik satte ballen i mål fem minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-3.

Vegårsheis Henning Esperås og Gøran Myhre fikk gult kort. For Myra fikk Benjamin Ngoie Kasongo gult kort.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er Vegårshei på niendeplass på tabellen med ett poeng, mens Myra ligger på sjetteplass med fire poeng.

Ronny Hauene var dagens dommer.

I neste runde skal Vegårshei måle krefter med Strømmen/Glimt 30. mai. Myra møter Froland 2 3. juni.