Daniel Stensøe (Emblem) scoret på straffe etter elleve minutters spill. Ti minutter senere utlignet Eirik Grevsnes Bjørdal for Volda 2, og Marius Liaskar Bjerkvik ga Volda 2 ledelsen etter 34 minutter. Volda 2-spiller D. Sharro satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Volda 2 økte ledelsen

D. Sharro satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Volda 2 etter et kvarter av andreomgangen, og da det var spilt en halv time i andre omgang, var hattricket et faktum for D. Sharro. Stian Finnøy satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Volda 2. etter 90 minutters spill reduserte Sander Tørlen til 2-6 for Emblem. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-2.

Volda 2 klatrer til niendeplass

Det var Emblems andre nederlag på rad.

Etter torsdagens kamp er Volda 2 på niendeplass på tabellen med seks poeng, mens Emblem er nummer tolv med tre poeng.

Jan Helge Lund var kampleder.

30. mai skal Volda 2 møte Blindheim, mens Emblem møter Brattvåg 2.