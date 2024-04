Etter 20 minutters spill tok Åmdal ledelsen ved G. Tut. Fem minutter senere ble vondt til verre for Sande, da Monday Gatluak Tut doblet ledelsen for Åmdal. G. Tut økte ledelsen for Åmdal da han satte inn 3-0 et kvarter før pause. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Dro ifra

G. Tut sikret seg hattrick da han la på til 4-0 fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-0.

Åmdal klatrer til sjuendeplass

Etter onsdagens kamp er Åmdal på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Sande er nummer elleve med null poeng.

Arild Vegsund dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Åmdal spiller neste kamp mot Vanylven 1. mai, mens Sande spiller neste kamp mot Volda 3.