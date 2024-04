Lorin Naji Kojer sendte Urædd 2 i ledelsen etter kun ti minutter, men Linea Metveit-Haugo sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 like etterpå. Urædd 2 tok ledelsen igjen da Lorin Naji Kojer scoret etter 20 minutters spill, men Kviteseid utlignet til 2-2 da L. Metveit-Haugo satte ballen i mål ett minutt senere. Lorin Naji Kojer sikret seg hattrick da hun la på til 3-2 etter 23 minutter, men rett etterpå var hattricket et faktum for L. Metveit-Haugo. Asdahl sendte Kviteseid i ledelsen da hun satte inn 4-3 etter 29 minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-4.

Målløst etter hvilen

Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter pause. Dermed endte kampen 3-4.

Nye poeng skal deles ut

Abdihakim Abdullahi var dagens dommer.

I neste runde skal Kviteseid måle krefter med Hei 2 1. mai. Urædd 2 møter Skiens Grane 2 2. mai.