Klæbu fikk kampens første mål allerede etter seks minutter da Abdullahi Mohammed Abdullahi satte ballen i nettet, og Mathias Ekle Burøy doblet ledelsen for Klæbu da han satte inn 2-0 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-2.

Publikum fikk mye å juble for

Anton Granum satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter ut i andreomgangen, og seks minutter senere la Kevin Lyngra Hay på til 4-0 for Klæbu. Leander Sesseng Lone reduserte for Tiller 2 etter 57 minutters spill, og to minutter før slutt reduserte Bendik Chrisander Hakvåg Pettersen til 2-4 for Tiller 2. rett etterpå scoret Mathias Ekle Burøy sitt andre mål da han gjorde 5-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-5.

Ny runde - nye muligheter

Egil Sneeggen var kampleder.

I neste runde skal Klæbu måle krefter med Orkla 2 24. april. Tiller 2 møter Rennebu 1. mai.