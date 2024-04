Etter 21 minutter tok Sandefjord ledelsen ved June Tønnesland Johansen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Var suverene i andre omgang

Frida Tangerud Olafsen scoret og doblet ledelsen for Sandefjord noen minutter etter hvilen, og Hedvig Christiane Mender satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sandefjord da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Emma Arthur Akselsen økte til 4-0 for Sandefjord seks minutter senere, og Sandefjord rykket ytterligere ifra da Andrea Røthe økte ledelsen et kvarter før slutt. Arthur scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-0 rett etterpå, og Mender økte ledelsen da hun satte inn 7-0 etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 0-7.

Sandefjords Andrea Røthe pådro seg gult kort.

Sandefjord serieleder

Etter lørdagens kamp er Snøgg på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Sandefjord ligger på førsteplass med seks poeng.

Imri Krosa var kampleder.

I neste runde skal Snøgg møte Randesund, mens Sandefjord møter Gimletroll.