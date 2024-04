Greipstad tok ledelsen ved Jonas Aurebekk Bjørnhom etter 38 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-0.

Dominerte etter hvilen

Preben Flak fikk nettsus og doblet ledelsen for Greipstad noen minutter etter hvilen, og Greipstad økte ledelsen da Steffen Finsådal satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 3-0. Sebastian Sejer Frøysland økte ledelsen da han satte inn 4-0 ti minutter senere, og Olaf Jakub Szyc la på til 5-0 da det var spilt en halv time i andre omgang. Fire minutter senere la Bjørnhom på til 6-0 for Greipstad, og Szyc satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Greipstad. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-0.

Kristiansandkameratene 2s Sverre Borgen, Joar Byremo og Bjørnar Berge pådro seg gult kort.

Spennende runde i vente

Terje Haugland var dommer.

I neste runde skal Greipstad måle krefter med Øvrebø 18. april. Kristiansandkameratene 2 møter Søgne 3 20. april.