Ingen av lagene klarte å få ballen mellom stengene før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Tok alle poengene

Trygg/Lade/Trond tok ledelsen ved Ada Furunes Aunøien etter 43 minutter, men Oda Høydal sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 fire minutter senere. Live Louvise Sarheim sørget for at Trygg/Lade/Trond tok ledelsen på nytt med sin scoring et kvarter før slutt, og Elise Marie Bekken scoret for Trygg/Lade/Trond og sørget for at stillingen var 3-1 ti minutter senere. En spiller reduserte for Verdal/Vinne tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-2.

Live Louvise Sarheim fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp er Trygg/Lade/Trond på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Verdal/Vinne ligger på tolvteplass med null poeng.

Henrik Brå dømte kampen.

I neste runde skal Trygg/Lade/Trond møte Sverre/Nessegutten, mens Verdal/Vinne møter Malvik/Hommelvik.