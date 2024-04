Sverre Andre Skum Aas sendte Egge 2/Sørlia 2 i føringen etter elleve minutters spill, men Bondarchuk utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 27 minutter. Ett minutt senere scoret Sparbu 2/Byafossen 2-angriperen igjen da han gjorde 2-1. Stillingen sto seg til pause. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-1.

Forsvarte ledelsen etter hvilen

Sparbu 2/Byafossen 2-spiller Iver Grevskott satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Etter 65 minutters spill reduserte Jesper Olai Bjørnback til 2-3 for Egge 2/Sørlia 2. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-2.

Klatret til tredjeplass

Etter oppgjøret står både Sparbu 2/Byafossen 2 og Egge 2/Sørlia 2 med tre poeng.

Stephen Frank Loxley var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Egge 2/Sørlia 2 spiller neste kamp mot Snåsa 2. mai, mens Sparbu 2/Byafossen 2 prøver seg mot Osen/Steinsdalen dagen etter.