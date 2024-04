Michael Atteh Kwao ga Minde en tidlig ledelse. Allerede etter ni minutters spill ble vondt til verre for Austevoll, da Christopher Madsen Landsvik doblet ledelsen for Minde. Ni minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Mattias Hausberg reduserte til 1-2, og Jonas Lammedal Aase utlignet da han satte inn 2-2. Markus Blix Lundø ga Austevoll ledelsen etter 29 minutter, og Isak Drivenes Blix sørget for Austevoll-jubel da han satte inn 4-2 sju minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-2 etter første omgang.

Var suverene i andre omgang

Tristan Taranger økte ledelsen for Austevoll da han satte inn 5-2 noen minutter ut i andreomgangen, og vertene økte ledelsen da Blix satte ballen i nettet fem minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 6-2. Etter 67 minutters spill la Eliah Møgster Heggestad på til 7-2 for samme lag, og Magnus Skartveit Møgster satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for samme lag. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-2.

Theo Øyre-Ask (Minde G16) og Alfred Austevoll Halstensen (Austevoll G16) fikk begge gult kort.

Austevoll leder serien

Etter mandagens kamp er Austevoll serieleder på tabellen med seks poeng, mens Minde er nummer åtte med null poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Austevoll bryner seg på Åsane 2 1. mai, mens Minde spiller neste kamp mot Varegg/Sandviken dagen etter.