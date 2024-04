Dobrev Tarraga sendte Frøya IL foran da han satte inn 1-0 etter bare fire minutters spill, og sju minutter senere scoret Frøya IL-angriperen igjen da han gjorde 2-0. Samme spiller laget hattrick da han ordnet 3-0 etter 18 minutter, og sju minutter senere la Dobrev Tarraga på til 4-0 for Frøya IL. Etter 28 minutters spill økte avstanden mellom lagene da William Espnes satte inn 5-0 for Frøya IL, og Frøya IL rykket ytterligere ifra da Johan Dyrø økte ledelsen fem minutter senere. Noen minutter før sidebytte økte samme lag ved W. Espnes. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 7-0.

Målbonanza etter pausen

Etter 52 minutter økte avstanden mellom lagene da Sivert Nordhammer satte inn 8-0, og hjemmelaget økte ledelsen da Markus Åsmul satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 9-0. Matheo Vatn Espnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for Frøya IL, og Leon Olai Iversen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-0 for samme lag et kvarter før full tid. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 11-0.

Slik spilles neste runde

Trond Grytan var dagens dommer.

I neste runde skal Frøya IL måle krefter med Gimse 4/Melhus 4 27. april. Klæbu møter Orkla 3 1. mai.