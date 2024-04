Start 2 tok ledelsen da Jesper Gravdahl scoret etter 25 minutters spill, og Aloniab Mulugeta Elfu doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-2.

Straffemål

Henrik Haus reduserte til 1-2 sju minutter etter hvilen. Jonas Seim satte ballen i mål sju minutter senere for Start 2 og sørget for at stillingen var 3-1, og Start 2s Christian Lindtner Wahlstrøm scoret fra straffemerket etter 68 minutter. Fem minutter før slutt reduserte Vigør ved Sander Helliksen Loen. Mathias Lande økte ledelsen da han satte inn 5-2 fem minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-5.

Vigørs Ardin Qorraj fikk gult kort. For Start 2 fikk Dennis Glatved-Prahl Myrvold og Christian Lindtner Wahlstrøm gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Hussein Al-Kharasani var kampleder.

I neste runde skal Vigør møte Vidar, mens Start 2 møter Mandalskameratene.