Heidi Stavland sørget for ledelse da hun satte inn 1-0-målet etter 17 minutters spill, men Lilly Ytreland sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 28 minutter. Martha Karin Gofar Faltinsen sendte Vedavåg Karmøy i føringen etter 45 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Vilde Hope utlignet da hun satte inn 2-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Kuven sørget for at Rubbestadnes tok ledelsen igjen med sin scoring da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-3.

Vedavåg Karmøys Anna Kristoffersen og Malin Helene Jakobsen Fjell fikk gult kort. For Rubbestadnes fikk Annikka Gjøsæter Bunes gult kort.

Spennende runde i vente

Frode Hundsnes var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vedavåg Karmøy prøver seg mot Ølen/Etne 9. april, mens Rubbestadnes spiller neste kamp mot Skudenes to dager senere.